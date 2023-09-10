شكرا لقرائتكم عروض مارڤل الحية تنطلق في السعودية لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنطلق ولأول مرة في السعودية ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، عروض مارڤل الحية وذلك خلال جولتها حول العالم، وتشمل العروض أبطال عالم مارڤل الخارقين، مثل Spider-Man و The Avengers وأبطال حراس المجرة بمن فيهم أبطال سلسلة Star-Lord و Gamora و Groot و Rocket و Drax؛ وذلك في عرضٍ يحكي معركة أسطورية للدفاع عن العالم من الأشرار، وبإنتاج من شركة فيلد للترفيه والتي تعد المنتج الرائد في العالم للترفيه العائلي، بدءاً من يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023 في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويمكن الآن للعائلات وعشاق مارڤل شراء التذاكر عبر منصة فعاليات السعودية (هنا).

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تجربة مارفل الفريدة

وقالت منتجة عرض عالم مارڤل الحي جولييت فيلد جروسمان، “لقد ابتكر فريقنا الموهوب للغاية عرضًا يجسد تجربة مارڤل الفريدة أمام أعين المشاهدين، إضافة إلى أن هذا الإنتاج يخلق تجربة تغمر العائلات بحركة لا تتوقف، وتعيشهم في تشويق على غرار الأفلام، بحركات تظهر قوة الأبطال الخارقين المفضلين لكل مشاهد أمام أعينهم مباشرة”

وينضم حراس المجرة إلى Marvel Universe LIVE! بدعوة من Doctor Strange، في حملة بالغة الأهمية ضد السديم الماكر الذي يتعاون مع الأشرار Loki و Green Goblin، حيث ستتحد القوى الخارقة المذهلة المكونة من Iron Man وThor وBlack Panther وHulk وBlack Widow في اشتباكات تضع الخير في مواجهة الشر، كما ستأخذ عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة انتباه الجمهور، وتنقلهم إلى عالمٍ مختلف، إلى جانب الاحترافية في عرض الأعمال الهوائية الديناميكية الذي يتمتع بها Spider-Man جنبًا إلى جنب مع مهارات Captain America الجريئة باستخدام الدراجات النارية في السباق مع الزمن لإنقاذ البشرية.