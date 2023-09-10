شكرا لقرائتكم الداخلية تعرف زوار معرض سيتي سكيب بخدمات الوزارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، جناح الوزارة المشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.

جناح وزارة الداخلية

ويستعرض جناح وزارة الداخلية الذي يحمل شعار ” أمان ونماء”، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف “بمبادرة طريق مكة”، إحدى مبادرات الوزارة الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة وأمن البيئة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

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تطور الداخلية

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز التطور الذي شهدته وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على خدمات الوزارة الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر” عبر أكثر من 350 خدمة، ومراكز العمليات الأمنية (911).

يذكر أن “سيتي سكيب العالمي” يُعد المعرض العقاري الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في السعودية، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.