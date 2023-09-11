انت الان تتابع مرور العاصمة المقدسة يضبط مخالفة عكس السير بـ"العسيلة".. والغرامة 6 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 8:17 مساءً

نفذت إدارة مرور العاصمة المقدسة حملات مرورية على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وركزت حملتها على مخالفة عكس السير في مخطط العسيلة. "الخليج 365" وخلال إحدى جولاتها مساء اليوم رصدت وجود فرق المرور السري والرسمي في الموقع الذي تكثر فيه مخالفة عكس السير، ورصدت عدداً من المركبات المخالفة وحررت بحق المخالفين غرامة عكس السير . يذكر أن مخالفة عكس السير حذرت منها الإدارة العامة للمرور مبينة أن غرامتها تصل إلى 6000 ريال نظراً لخطورتها على السلامة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر مرور العاصمة المقدسة يضبط مخالفة عكس السير بـ"العسيلة".. والغرامة 6 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.