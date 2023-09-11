"الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة ليوم غد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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