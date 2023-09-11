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شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعربت جامعة أم القرى عن ترحيبها بالطَّلبة الدَّوليِّين، ودعتهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.
ادرس في السعودية
وقالت جامعة أم القرى في منشور عبر منصة إكس: جامعة أم القرى ترحِّب بالطَّلبة الدَّوليِّين، وتدعوهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.
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وتتيح السعودية الفرص لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة في مختلف جامعاتها المميزة.
مزايا الدراسة في السعودية
- التقدم العلمي: العديد من الجامعات السعودية تقع ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.
- البحث العلمي: تمتلك الجامعات مراكز بحثية متقدمة.
- رعاية متميزة: تقدم المملكة العربية السعودية رعاية متميزة للطلبة الدوليين.
- ثقافة غنية ومنوعة: يدرس في الجامعات السعودية طلبة من أكثر من 170 دولة حول العالم.