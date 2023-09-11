الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنسانية تعرضت لها عاملة منزلية، حينما تفاجأت بالاحتفال بعيد ميلادها جعلتها تبكي من الفرحة كالأطفال.

شكرا لقرائتكم عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع