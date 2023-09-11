شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة ليوم غد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع.

تفاصيل الحالة

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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أمطار متفاوتة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة واليمن وسلطنة عُمان، تسبقها برياح نشطة مغبرة.