شكرا لقرائتكم لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم.

لا إصابات

وأفادت قناة الإخبارية، أن شخصين سقطا من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم، مشيرة إلى أنهما يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهما.

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وبين مقطع الفيديو مجموعة شباب يمارسون لعب كرة القدم، بينما يجري اثنان منهما خلف كرة القدم ليتعرضا للسقوط.

تفاعل واسع

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وسط دعوات لهما بالسلامة.