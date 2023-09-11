أمطارٌ وبَرَد بـ 5 مناطق ورياحٌ مغبرة.. "أجواء الإثنين" كما يتوقّعها "الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 7:32 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم الإثنين -بحسب النماذج العددية للطقس- أمطاراً متفاوتة ومتفرقة على مناطق عدة. وأوضح، عبر حسابه على "إكس"، يقول: الأمطار "من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة". وأضاف: "تمتد الأمطار إلى تهامة من تلك المناطق، وإلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وسلطنة عُمان، وتُالخليج 365 برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم".

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