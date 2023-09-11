زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 7:36 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.

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