انت الان تتابع لا تضع رجلًا على رجل.. "الصحة": 5 خطوات لصحة ظهرك أثناء استخدام الأجهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 7:46 صباحاً

دعت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم- إلى الانتباه لصحة الظهر أثناء التركيز عند استخدام الأجهزة التقنية، مشيرة إلى بعض الخطوات الهامة. وأوضحت المديرية عبر حسابها على "إكس"، أنه "لصحة ظهرك يجب التوازن مع التقنية" عبر 5 خطوات؛ منها: الجلوس بشكل مستقيم، واختيار كرسي يدعم الظهر. وأضافت: "لا تضع رجلًا على رجل لأنها تسبب الضغط على أسفل الظهر"، و"مارس الرياضة بانتظام، واحرص على تمديد العضلات"، و"غيّر وضعية الوقوف، وتحرك لبضع دقائق كل ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر لا تضع رجلًا على رجل.. "الصحة": 5 خطوات لصحة ظهرك أثناء استخدام الأجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.