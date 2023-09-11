انت الان تتابع ولي العهد في الهند.. توقيع عدة اتفاقيات بين القطاع الخاص بالبلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 8:22 صباحاً

وقّع عدد من الشركات السعودية والهندية، اليوم، عدداً من الاتفاقيات، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند. وكان ولي العهد قد بدأ اليوم زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي. وأُقيم اليوم الإثنين استقبالٌ رسمي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، جرت جلسة مباحثات بين ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، كما وقّعا على اتفاقية مشتركة بين البلدين.

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