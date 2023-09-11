منتدى الاستثمار السعودي الهندي يشهد توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين

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محمد بن مسعود - الدمام - شهد منتدى الاستثمار السعودي الهندي، تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين، فيما يتوقع توقيع ما يفوق 40 مذكرة تفاهم خلال المنتدى.

وبدأت اليوم زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

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