انت الان تتابع رئيس الاتحاد الإيراني: تواجد رونالدو مع بعثة النصر مهم جدًّا.. لاعب عبقري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 10:35 صباحاً

أعرب "مهدي تاج" رئیس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن بالغ سعادته بتواجد البرتغالي كرستيانو رونالدو مع بعثة نادي ‫النصر في طهران، لملاقاة بيرسبوليس الإيراني. وأضاف: "مهم جدًّا تواجده؛ لأنه لاعب عبقري، وحسابه على إنستغرام يتابعه أكثر من 680 مليون شخص؛ ولذلك أهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ لأننا نبحث عن التفاعل مع مجموعات كرة القدم العالمية". من جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ إدارة نادي النصر، قرارًا بشأن جميع مباريات الفريق التي سيخوضها، خلال الموسم الجاري. وقرر مسؤولو النصر الاستعانة بطواقم حكام أجانب لجميع مباريات الفريق، خلال الموسم الجاري، سواء كانت المباراة على أرضه أو التي يكون فيها ضيفًا.

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