انت الان تتابع "التسوية الودية" بالرياض تسترد حقوق 57 عاملاً من منشأتَي "تجميل ومقاولات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 10:37 صباحاً

تمكّن فريق الدعاوى الجماعية بإدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من إنهاء دعوى جماعية مقدَّمة من 57 عاملاً ضد منشأتيْن تعملان في مجال العطور والتجميل والمقاولات. وتم إبرام الصلح على انتهاء العلاقة العمالية وإلزام أصحاب العمل بتسليم العمال الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات غير المتمتع بها، وتجاوزت المبالغ المستردة 200 ألف ريال. وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض، أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكلٍ عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الإجازات، وكذلك المنازعات حول كل ما يتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.

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