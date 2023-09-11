انت الان تتابع إيقاف نزيف بالمخيخ لمريض في الطائف.. بعد جراحة الـ 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكّن أطباء المخ والأعصاب بمحافظة الطائف، من إنقاذ حياة مريض يعاني من نزيفٍ مفاجئ بالمخيخ في تدخل جراحي، استغرق 3 ساعات تكلل بالنجاح.

وأكَّدت صحة الطائف، أن أطباء المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي تمكنوا من إنقاذ حياة المريض الذي كان يعاني من نزيف مفاجئ بالمخيخ تسبّب في استسقاء حاد بالمخ كاد أن يودي بحياته، حيث حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صداع شديد وقيء متكرر وارتفاع شديد بضغط الدم.

وذكر الفريق الطبي المشرف على علاج الحالة أنه تقرر على الفور بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية على المخ التي أظهرت نزيفًا حادًا بالفص الأيمن بالمخيخ (حوالي 32 سم مكعب) وجود استسقاء، وتم تنويم المريض بالعناية المركزة للمتابعة الدقيقة، ولكي تتم السيطرة على النزيف وضغط الدم، حيث لوحظ بعد ذلك حصول انخفاض شديد في ضغط الدم عن المعدل الطبيعي مما أحدث تدهورًا بدرجة وعي المريض تمّ في حينه عمل أشعة مقطعية عاجلة على المخ أظهرت حدوث استسقاء حاد مستحدث ببطينات المخ مع ارتفاع ضغط المخ ليتم إجراء التدخل الجراحي وتركيب مصرف خارجي لبطينات المخ مع استئصال كامل للنزيف داخل المخيخ.

وبيَّن الأطباء أن هذا الإجراء يعد علاجًا جذريًا لمثل هذه الحالات وجعل المصرف الطبيعي للمخ يعاود العمل بصورة طبيعية دون الحاجة إلى تركيب صمام دائم أو حدوث فتق مميت من عدم استئصال النزيف، ليتم بعدها نقل المريض لقسم العناية المركزة ومتابعة من قِبل الأطباء ومختصي التمريض وتقديم الخدمة العلاجية لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى.