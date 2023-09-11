انت الان تتابع تركيز لفترة أطول.. 3 فوائد لشرب السوائل والماء تهديها لك "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، إلى الحرص على شرب السوائل وخاصة الماء؛ لما لها من فوائد متباينة.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "إكس"، أن الحرص على شرب السوائل وخاصة الماء يساعد على "تحسين عملية الهضم"، و"تحسين الذاكرة"، و"التركيز لفترة أطول".

كانت هذه تفاصيل خبر تركيز لفترة أطول.. 3 فوائد لشرب السوائل والماء تهديها لك "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.