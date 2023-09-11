انت الان تتابع الولايات المتحدة تشكر السعودية على رصد 20 مليار دولار في مبادرة البنية التحتية العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أدريان واتسون، المملكة العربية السعودية على رصد 20 مليار دولار في مبادرة شراكة البنية التحتية العالمية.

وقالت أدريان واتسون عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، "نرحب بإعلان المملكة العربية السعودية برصد 20 مليار دولار لدعم مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية".

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تشكر السعودية على رصد 20 مليار دولار في مبادرة البنية التحتية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.