"الأرصاد": ضباب خفيف وتدنٍّ في الرؤية على ينبع والرايس

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد لضباب خفيف يوم غد على منطقة المدينة المنورة، يشمل تأثيره تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 - 5) كلم على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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