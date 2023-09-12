ليبيا تعلن درنة وشحات والبيضاء في برقة "مناطق كوارث" وتنشد المساعدات الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 8:50 مساءً

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، يوم الاثنين، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها. وفي التفاصيل، قال البيان "شعورًا منا بالمسؤولية ونظرًا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم"، وبذلك تنضم برقة إلى مدينة درنة كمناطق "منكوبة". وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيال القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيراتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.

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