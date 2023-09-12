"طريق التنمية".. العراق يخطط لإنشاء سكة حديد من ميناء الفاو إلى السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر مسؤول عراقي أن العراق يخطط لإنشاء شبكة سككية تربط بميناء الفاو الجنوبي الكبير مع المملكة العربية السعودية، وستكون هذه الخطة جزءًا من مشروع بقيمة 17 مليار دولار يسمى "طريق التنمية".

يشمل "طريق التنمية" بناء خط سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر وطريق سريع يمتد من الميناء حتى الحدود الشمالية مع تركيا، وفقًا لمدير الإعلام بوزارة النقل العراقية ميثم عبدالصافي.

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