شكرا لقرائتكم تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.

معالجة الثغرات

وشدد المركز على ضرورة المبادرة بإجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية والتحديثات التقنية على منتجات أبل، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

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وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.

توصيات المركز

وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.