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اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة طالبين بالجوف

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الرياض - محمد الوسيري - تداول مستخدمو منصة إكس مقطع فيديو يوثق حادث اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف.

وأفاد متداولو المقطع بأن الحادث نتج عنه وفاة طالبين في الكلية التقنية بالجوف بينما أصيب آخر.

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اصطدمت ببرج كهرباء

وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الاصطدام، حيث تحطمت السيارة بالكامل، بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة، إذ كانت تشبه كومة من الحديد.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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