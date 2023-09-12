مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، عن مفاجأة تحدث لأول مرة منذ 20 سنة.

حالات غبارية

وقال القحطاني خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة الإخبارية: إن الرياض لم تسجل أي حالة غبارية هذا العام في شهر يونيو هذا العام.

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وأضاف: الرياض لم تسجل في شهر 6 الماضي أي حالة غبارية، على عكس 20 سنة ماضية كان بمعدل 6 أيام أو 41 ساعة.

استقرار التربة

وأرجع القحطاني السبب في ذلك إلى كونه نتيجة لهطول الأمطار واستقرار التربة وأن الرياح السائدة خلال الشهر لم تكن بالقوة المطلوبة.