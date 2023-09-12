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27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 27 ولادة جديدة لمجموعة متنوعة من حيوانات المحمية في جميع مناطقها المختلفة، وذلك خلال العام الجاري 2023م.

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وفي وقت سابق، رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان نوعين جديدين من الطيور داخل حدودها.

النورس مستدق المنقار

وبحسب ما ذكرت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، فإن النوعين هما: النورس مستدق المنقار، وهو يتغذى بشكل كبير على الأسماك واللافقاريات البحرية، وخاصة القشريات، وغير مهدد بالانقراض.

النحام الكبير

بينما الطائر الثاني هو: النحام الكبير، ويتغذى عن طريق فلترة المياه من الطحالب والأسماك الصغيرة وبعض يرقات الحشرات، وغير مهدد بالانقراض.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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