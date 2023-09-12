"الدفاع المدني": عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية مخالفة توجب العقوبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:59 صباحاً

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من أن عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية مخالفة توجب العقوبة. وأوضحت "الدفاع المدني" أن التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة يعد حماية للجميع. ولفتت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن مفتش السلامة بالمديرية رصد مخالفة لعدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية بالمنطقة الشرقية، وتم اتخاذ اللازم.

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