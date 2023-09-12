جدة.. ضبط شِبَاك صيد بحري محظورة بمرسى البضيع ومصادرة الأدوات المخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:59 صباحاً

تمكنت فِرَق الرقابة بوحدة الثروة السمكية بجدة، من ضبط "شباك صيد محظورة" مع مواطن بمرسى البضيع. وفي التفاصيل أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لمرسى البضيع، تمكنت من ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة على قارب نزهة؛ منها شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًّا على الصيادين والمتنزهين. وأضاف "آل دغيس" أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية. وأكد "آل دغيس" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية. من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

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