انت الان تتابع أمطار على 5 مناطق وحبات برد.. صورة عن "طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر. وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن الأمطار من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وأضاف: "تمتد -الأمطار- إلى تهامة من تلك المناطق، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن وتسبق برياح نشطة ومغبرة، والله أعلم".

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