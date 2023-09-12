انت الان تتابع لإنقاذ 170 شخصًا على متنها.. فيديو هبوط اضطراري لطائرة في حقل قمح بروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:44 صباحاً

هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة؛ وفقًا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام. وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف إنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلًا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط. وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليًا لفحص طبي. وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفّذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت إشارة استغاثة. وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية". وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.

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