انت الان تتابع "العقار": 40 ألف عقد وساطة وإزالة 450 ألف إعلان مخالف منذ بدء الامتثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي، أسهَمَ في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.

وأوضح الحماد، أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ(18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت؛ مشيرًا إلى أن النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية؛ حيث مكّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.

وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية؛ حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثرَ من 14 مليون زيارة؛ فيما تَلَقّت الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفّذت (1.341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.