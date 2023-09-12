تحديث أمني في "كروم" يستدعي إنذاراً عالي الخطورة من "الأمن السيبراني"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً، بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.

وقال المركز إن التهديد يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).

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