انت الان تتابع الشرقية.. طرح سوق الخميس التراثي بالقطيف للاستثمار لمدة 25 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 8:36 صباحاً

طرحت أمانة المنطقة الشرقية أمس، "سوق الخميس التراثي" في محافظة القطيف للاستثمار، والذي يقع على مساحة تبلغ 24463 م2، وبنسبة بناء تصل إلى 60%. وأوضحت أمانة الشرقية أن مدة العقد الاستثماري تبلغ 25 عامًا، مبينة أن هذه الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل السوق التراثي، وأن بإمكان الراغبين في الاستثمار الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"؛ لمشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا؛ حيث سيكون موعد فتح العطاءات في تاريخ 22/ 11/ 1445هـ. ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين، إلى زيارة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في مقر بلدية محافظة القطيف لتقديم كل الشروحات والتسهيلات لهم والاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة، وتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات تسهم في تعزيز منظومة الاستثمار البلدي؛ نظرًا لما تمتلكه محافظة القطيف من مقومات سياحية مميزة.

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