انت الان تتابع الفرص الاستثمارية بالقطاع الخاص حاضرة.. "منشآت" تنظم لقاءات أسبوع الصحة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 10:39 صباحاً

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في جدة عدة لقاءات في أسبوع الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج تحول القطاع الصحي، ضمن الأسابيع التي تنظمها "منشآت"، ممثلة بمراكز دعم المنشآت للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، حيث تهدف من خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتناولت تلك اللقاءات عدداً من المحاور أبرزها: (آلية اعتماد مراكز التدريب لبرنامج التثقيف الصحي - هيئة الهلال الأحمر)، و(الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص) الذي عرف بماهية وكالة الاستثمار في وزارة الصحة ودورها في دعم رواد الأعمال وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاع، إضافة إلى التعريف بأهداف برنامج التحول الصحي ومبادرات وزارة الصحة بالتعاون مع منشآت لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على المشاركة بأفكارهم المبتكرة وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتسهيل الإجراءات لهم. وشهدت اللقاءات التعريف بالجوانب القانونية في المنشآت الصحية وشروط مزاولة المهن الصحية، وواجبات الممارس الصحي، إلى جانب لقاء حول دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم وتمكين المستثمر، وأهم مبادرات الهيئة وكيفية استفادة المستثمرين ورواد الأعمال من هذه المبادرات. يُذكر أن "منشآت" هي الجهة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات لمساعدة رواد الأعمال والمبتكرين لتطوير أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.

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