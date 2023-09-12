تفاعلاً مع "الخليج 365".. "مرور العاصمة المقدّسة" يضبط شاحنة خالفت المسار وتجاوزت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 10:55 صباحاً

ضبطت دوريات مرور العاصمة المقدّسة، شاحنة خالفت تنظيمات المرور لقيادة الشاحنات على الطرق، وذلك تفاعلاً مع "الخليج 365". تفصيلاً، رصدت "الخليج 365" خلال إحدى جولاتها سائق شاحنة على طريق المعيصم يخالف تعليمات المرور من حيث عدم الالتزام بالمسار الأيمن، وكذلك التجاوز والتنقل بين المسارات، معرّضاً حياة الآخرين للخطر. وتفاعل مرور العاصمة المقدّسة مع "الخليج 365"، وتمّ على الفور ضبط الشاحنة وتطبيق النظام بحق مالكها.

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