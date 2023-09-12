انت الان تتابع سحب ركامية تصاحبها أمطار على العديد من المرتفعات الغربية بما فيها الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 11:46 صباحاً

كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية عن بداية تكاثر السُحب الركامية على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة الآن بما فيها الطائف. ويرافق هذه الحالة هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، قد تكون غزيرة في بعض الأوقات ويصحبها حدوث الرعد. وبحسب موقع "طقس العرب"، فمن المُتوقع أن يتسع نطاق السحب الماطرة على العديد من المناطق الجنوبية الغربية والغربية في قادم الساعات مع فرص لجريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

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