شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة ونجران حتى الـ9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة. وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة – بمشيئة الله تعالى- على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

قد يهمّك أيضاً

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.