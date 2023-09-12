شكرا لقرائتكم تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من بندقية شوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” الآية.

وقال تعالى ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

تفاصيل جريمة القتل

أقدم / بندر بن بدر بن خلوي الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / أحمد بن عبد الله بن غرم الله الغامدي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من بندقية “شوزن” مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة صدر بحقه صكٌّ يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / بندر بن بدر بن خلوي الحربي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 27 / 02 / 1445هـ الموافق 12 / 09 / 2023م، بمنطقة المدينة المنورة.

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استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين، أو يسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.