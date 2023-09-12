الوفد الدولي للمبارزة يتفقد جاهزية استضافة بطولة العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 1:19 مساءً

تُختتم، غداً الأربعاء، زيارة وفد الاتحاد الدولي للمبارزة برئاسة "ناتالي رودرجيز" الرئيس التنفيذي ومرافقيها الألماني ديتر لامير رئيس اللجنة الفنية والتونسي زياد الفرياني مدير المسابقة رئيس اللجنة القانونية، لتفقّد الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين والشباب 2024 التي ستستضيفها الرياض خلال الفترة من 12 - 20 أبريل 2024. ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة وعبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد، حيث سيطّلع الوفد الدولي غداً على إجراءات دخول الوفود المشاركة في البطولة إلى المملكة والتسهيلات التي تقوم بها وزارة الرياضة، فيما سيعقد غداً اجتماعاً مع الصبان لمناقشة احتياجات ومتطلبات الاستضافة. وكان الوفد الدولي قد تفقّد اليوم صالة جامعة الملك سعود الرياضية التي ستحتضن البطولة، وزار مقر سكن الوفود والمواصلات والاحتياجات الفنية. يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة قد صوّتت في نوفمبر الماضي لاختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهاز الإداري والفني من حكام ومدربين ولجان عاملة.

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