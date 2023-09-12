انت الان تتابع شرطة الرياض تقبض على 13 شخصًا لسرقتهم قواطع كهربائية ونحاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (10) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية، وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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