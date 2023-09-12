انت الان تتابع ورشة عمل.. هيئة تطوير مكة تبدأ خطوات تطبيق استراتيجية التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 2:51 مساءً

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل بمناسبة إطلاق استراتيجية التحول الرقمي، والذي تتطلع الهيئة إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وتتطلع الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أهدافها التي تتمثل في إعداد رؤية ورسالة التحول الرقمي ومحفظة الخدمات الرقمية المستهدفة في الهيئة، وتبني وتسخير حلول وقدرات تقنية بما يخدم المستفيدين وأهداف ومجالات أعمال الهيئة ومجالات تركيزها ومكوناتها الرئيسية. كما تسعى الهيئة من خلال برنامجها للتحول الرقمي إلى أن تكون نموذجاً رائداً للمنظمات الرقمية على مستوى المنطقة وتحسين نضجها الرقمي وترتيبها الرقمي على مستوى المملكة. ويأتي التحول الرقمي في السعودية أحد مرتكزات رؤيتها 2030، واستراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية. وقد تم تبنّي هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، مع تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو يهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها.

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