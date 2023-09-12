"العلا للتطوير" و"ماريوت الدولية" توقعان اتفاقية لاستقطاب فنادق "أوتوغراف كولكشن"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 3:01 مساءً

وقّعت شركة العلا للتطوير، -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" وسط مدينة العلا في العام 2025. ووفقاً للاتفاقية، فإنه سيُقام فندق "أوتوغراف كولكشن" على مساحة 22,635 متراً مربعاً في وسط مدينة العلا، بجوار متحف العلا، وتتضمن مخططات الفندق إنشاء 250 غرفة متضمنةً عدداً من أجنحة الضيافة، ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية بما في ذلك أربعة مطاعم، ومنتجع صحي، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية، ومركز أعمال، ومرافق اجتماعات ومساحة مخصصة للمتاجر. يأتي هذا التعاون بهدف تعزيز قطاع الضيافة والسياحة والعقارات في العلا، والإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي والأهداف السياحية للمملكة.

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