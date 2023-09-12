انت الان تتابع الحكم العالمي"الطريفي" يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 3:22 مساءً

يغادر غداً الأربعاء، الحكم العالمي أمين الطريفي، إلى العاصمة طوكيو، للمشاركة في تحكيم التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبمشاركة ثمان منتخبات، وستقام البطولة خلال الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري . ويعتبر الحكم السعودي العالمي أمين الطريفي، من الحكام المميزين، حيث الخليج 365 وأن شارك في العديد من البطولات العالمية والقارية، وقدم خلالها مستوى أكثر من رائع، لما يمتلك من الخبرة في هذا المجال . ومن جهته قدم الطريفي شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي على دعمه واهتمامه وتوفير جميع الإمكانيات لجميع اللجان، ومن ضمنها لجنة الحكام.

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