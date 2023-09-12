انت الان تتابع وفاة 145 مصريًّا في فيضانات ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 3:38 مساءً

أعلنت إدارةُ أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، اليوم "الثلاثاء"، وفاةَ 145 مصريًّا؛ بسبب العاصفة دانيال المدمّرة التي ضربت مدنًا في شرق البلاد. وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب، نشرته على حسابها في "فيسبوك"؛ أن عدد 145 جثمانًا لمصريين نقلوا إلى مشرحة طبرق؛ لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم. وأضافت أن جميع الوفيات رحلت إلى مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه القوات المسلحة بمدّ يد العون والمساعدة للشعب الليبي بعد إعصار دانيال، الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

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