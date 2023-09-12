انت الان تتابع أعلنت عن تضامنها الكامل.. الدول العربية تدعو لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 4:08 مساءً

أعربت الدول العربية عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، مجدّدة التأكيدَ على سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، داعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفي بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان؛ رحّبت المندوبة الدائمة لليبيا في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة لمياء بوسدرة، بإعلان جدة لحماية المدنيين في إطار الوساطة السعودية الأمريكية، كما رحّبت بمبادرة دول جوار السودان، وغيرها من الجهود الإقليمية لإنهاء النزاع، ودعم الحوار للتوصّل إلى حلّ يستجيب للتحديات الراهنة، ووضع البلاد على المسار الصحيح والانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، مشدّدة على الملكية السودانية للعملية السياسية. وثمّنت الدولُ العربية جهودَ المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية في السودان، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة تلك الجهود بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة، كما طالبت المجتمع الدولي بإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي، وتعزّز الاستقرار في الفترة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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