انت الان تتابع تحتضنها إندونيسيا.. الجمعة تسحب قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تسحب، الجمعة، قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي تحتضنها إندونيسيا ابتداءً من 10 نوفمبر المقبل، في زيوريخ، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الثلاثاء.

وستوزع المنتخبات الـ24 بينها المنتخب المغربي، على 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

ووزّعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات حيث يضم المستوى الأول منتخبات: إندونيسيا «الدولة المضيفة»، البرازيل، المكسيك، فرنسا، إسبانيا واليابان.

فيما تأتي ألمانيا، مالي، إنجلترا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين والاكوادور في المستوى الثاني.

وتتنافس منتخبات نيوزيلندا، إيران، السنغال، الولايات المتحدة، أوزبكستان والمغرب في المستوى الثالث.

وتلعب منتخبات: كندا، كاليدونيا الجديدة، بنما، فنزويلا، بولندا وبروكينا فاسو في المستوى الرابع.

24 منتخباً

وكانت البطولة ستنظم في البيرو، لكن الاتحاد الدولي قرر سحب الاستضافة منها لفشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة في الوقت المحدد.

واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي، على أن تستضيف البطولة في الموعد ذاته من 10 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر 2023.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب 5 أمام البرازيل 4، وكل من غانا والمكسيك 2، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في إسكتلندا.

موعد البطولة