التوقيع مع شركة رافع للتطوير العقاري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 4:34 مساءً

ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023 والمقام في مدينة الرياض، تم التوقيع على اتفاقية بين كل من: شركة رواسي العقارية، وشركة رافع للتطوير العقاري للتعاون في إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية، في مخطط أجدال جدة، حيث يقع المشروع في منطقة التعاون جنوب مدينة جدة، وبإطلالة فخمة على وادي حنيفة، وعلى مساحة تزيد على مليون متر مربع. ويتميز بكونه مجمعاً سكنياً عصرياً راقياً متكاملاً ومتنوع الخدمات التي تتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية وتوفر لها الاكتفاء الذاتي مثل المساجد والحدائق والأسواق التجارية والمدارس والمراكز الصحية والخدمات الحكومية. ويُقدم المشروع عدداً من الحلول لمشكلات مدينة جدة مثل: الصرف الصحي، والكهرباء، والتكدس السكاني، وانتشار الأحياء العشوائية والازدحام المروري. Attachment PDF Cover B.pdf Preview Preview

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