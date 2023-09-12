انت الان تتابع الأمير سعود بن طلال يفتتح فندق بيريرا الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:10 مساءً

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم "الثلاثاء"، "فندق بيريرا الأحساء" ذا الأربع نجوم، والتابع لإحدى شركات إدارة الفنادق السعودية وذلك لدعم التنمية السياحية واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها. وأكد سموّه أن توسع المحافظة في الفنادق، يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تعمل تحت ظل رؤية المملكة 2030، خاصة أن الأحساء تزخر بمواقع وتجارب سياحية عديدة، وشهدت في الفترات الأخيرة حركة اقتصادية وسياحية وتنموية في مختلف المجالات، نتيجة الدعم غير المحدود المُقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام بالقطاع السياحي وتنميته. ومن جهته أكد العضو المنتدب للشركة المشغلة للفنادق الأستاذ خالد الخليوي بأن افتتاح الفندق سيدعم محافظة الأحساء على خارطة الوجهات السياحية المهمة، فضلاً عن الإسهام في عملية التنمية السياحية الداخلية، واستقطاب الزوار من الأسواق السياحية الإقليمية والدولية، كما ثمن افتتاح سمو محافظ الأحساء للفندق، وهو شرف كبير للمجموعة مقدماً شكره لسموّه على الزيارة والتعرف على خدماته ومميزاته ومستوى الرفاهية الذي سيقدم لضيوف الأحساء، يأتي ذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولاً إلى استقبال 100 مليون زيارة بحلول 2030 بحيث يسهم قطاع السياحة بما يعادل 10% من الناتج الإجمالي المحلي وتوفير مليون وظيفة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سعود بن طلال يفتتح فندق بيريرا الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.