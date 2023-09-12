انت الان تتابع الجمهوريون يعتزمون بدء إجراءات لعزل "بايدن".. والبيت الأبيض: الدوافع سياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:21 مساءً

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اليوم الثلاثاء أنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن، وأيده الجمهوريون. وقال "مكارثي" للكونجرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل بايدن؛ لأنه كذب على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج"، وفقًا لـ"فرانس برس". وادعى زعيم الجمهوريين أن "معطيات جديدة كانت تظهر كل يوم"، مشيرًا إلى "استعمال بايدن أسماء مستعارة في رسائله الإلكترونية"، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما. من جهته، استنكر البيت الأبيض التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس "بايدن"، ووصف دوافعها بالسياسية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، عبر منصة "إكس": "حقق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".

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