"إغاثي الملك سلمان" يُدشِّن "نور السعودية التطوعي" لمكافحة العمى في عدن وحضرموت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:28 مساءً

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في محافظتَي عدن وحضرموت، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وسيجري خلال الحملة إجراء 10.800 عملية جراحية في مجال إزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، إضافة إلى تقديم الأدوية الضرورية والنظارات الطبية للمستفيدين. وثمَّن وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد الكمال، دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصل لتعزيز إمكانات القطاع الصحي، وخدمة العمل الإنساني في اليمن عمومًا. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون، الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج في الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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