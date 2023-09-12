انت الان تتابع وزارة الرياضة تُوقّع اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقّعت وزارةُ الرياضة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيةً مع هيئة الحكومة الرقمية، لدعم خطة التحول الرقمي في الوزارة، وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة، وذلك بحضور نائب الوزير الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

مثّل الوزارةَ في مراسم التوقيع، خالد الغليقة وكيلُ التحول الرقمي، فيما مثّل هيئةَ الحكومة الرقمية المهندسُ ياسر الشمري نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد منصات وتطبيقات القطاع الرياضي، وتحقيق كفاءة الإنفاق الرقمي للخدمات الحكومية، وتسهيل وتسريع التعامل بين الوزارة وبقية القطاعات الأخرى، علاوة على تقديم الاستشارات والخدمات المتعلّقة بهذه الاتفاقية، ودعم خطة التحول الرقمي، وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة.

وتقوم هذه الاتفاقية بتوحيد المنصات التابعة لوزارة الرياضة، والبالغ عددها 18 منصة، لتصبح تحت سقف ومنصة واحدة؛ لتسهيل عمل المستفيدين من الأنشطة والخدمات الرياضية، وتقديم الخدمات الرقمية؛ دعمًا لخطة التحول الرقمي في تحسين وتطوير تجربة المستفيد، إلى جانب تقليل عدد المنصات والقنوات للخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة؛ وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.